Cartas a la columna: Calle cerrada en Heredia

La recién construida calle que va de Barreal de Heredia hacia la autopista General Cañas no puede ser usada porque carece de aceras. Fue diseñada en lo que antes era un cafetal, es decir, no pasaba la gente por ella. Tampoco la autopista tiene aceras. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está cerrada aún?

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Práctica comercial contra el cliente

El 25 y 26 de febrero llamé a Medismart para programar de urgencia un ultrasonido con una referencia médica, pero alegan que uno de los ginecólogos asociados debe hacerme el examen y que sacar la cita médica junto con el examen sale más económico.

Me parece una práctica comercial abusiva, a lo cual cabe agregar que uno llama para solicitar el espacio y luego no aparece en el calendario.

Laura Patricia González Picado, San José

Bonos chinos

El 16 de febrero La Nación informó de que el país terminó de pagar en el 2021 un préstamo a China mediante la venta de bonos.

La operación, como informó el medio, se efectuó en condiciones pactadas en forma secreta entre ambos gobiernos durante la última administración de Óscar Arias Sánchez.

¿Por qué tal acción se efectuó en esa forma con dinero público, cuál fue el destino de los fondos y cómo la Contraloría General de la República llevó a cabo la fiscalización?

Rodolfo A. Alfaro Murillo, Heredia

Lavado de manos

Sugiero al Tribunal Supremo de Elecciones que en todas las urnas se efectúe la atomización de las manos con alcohol o el aseo se haga en lavatorios con agua y jabón y, para el secado, haya servilletas, no que en cada centro de votación se decida el método para evitar contagios.

De ese modo también se ayuda a la Fábrica Nacional de Licores, pues se le comprará el alcohol a buen precio. No desmotiven al votante haciendo que se devuelva a su casa cuando ve filas de cientos de metros que no todos están dispuestos a soportar.

Randall García Chacón, Alajuela

Declaración de impuestos

Por diferentes medios, la Dirección General de Tributación Directa avisó que la declaración informativa D-151 debía ser presentada a más tardar el 28 de febrero, pero la plataforma no funciona. He intentado hacerlo tres veces, con resultados infructuosos. Según el sistema no tengo obligaciones tributarias registradas y debo acudir a inscribirme, aunque mensualmente yo presento la declaración del impuesto sobre el valor agregado y anualmente pago renta. Si la plataforma no funciona, espero que no me sancionen por la falta de presentación de la D-151.

Luis G. Valverde Rivera, Moravia

Enemigos de la CCSS

Los enemigos que devoran a la Caja Costarricense de Seguro Social no están fuera de la institución, sino en sus entrañas. Han sido las juntas directivas, funcionarios de alto nivel y las decisiones lo que ha menguado sus finanzas.

La CCSS no puede condonar las deudas a los emprendedores porque la afectaría económicamente, pero sí está facultada para hacer compras cuestionadas, según la Auditoría Interna, como, por ejemplo, el edificio Océano. También le es posible mantener empleados sin funciones que al final fueron ubicados en su centro de llamadas.

La CCSS también avala convenciones colectivas llenas de privilegios, otorga el salario escolar, sostiene una doble pensión complementaria para sus empleados, etc.

William Rivas Rojas, Ciudad Colón

Apoya al presidente

Me uno a los acertados comentarios hechos por algunos lectores de La Nación que apoyan al presidente, Carlos Alvarado. Lo que no ha logrado no depende solamente de su voluntad, requiere ayuda de la Asamblea Legislativa, principalmente.

Carlos Alvarado es un profesional inteligente, mesurado y respetuoso, que ha demostrado infinidad de veces que la seguridad y bienestar del país están por encima de las críticas destructivas. Estoy orgullosa de haberle dado el voto y lo apoyaría siempre.

Beatriz Rodríguez Sibaja, San José

Gollerías legislativas

Estoy de acuerdo con Ana Victoria González con respecto a las ausencias injustificadas y pagadas a los diputados. Son empleados públicos como el más humilde recolector de desechos, pero se creen otra cosa y gobiernan para ellos, a favor de ellos y solo para ellos. Se pagan gasolina, celular, comidas, licores, gastos de representación, dietas, pensiones y demás gollerías.

Ruego que para las próximas elecciones el Congreso elimine la aberrante reelección y la doble postulación.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cartas por WhatsApp

