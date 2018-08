El 18 de abril intenté fui a retirar ¢80.000 del cajero automático ubicado en el Maxi Palí de Mercedes Norte de Heredia, pero solo me dio ¢2.000, aunque sí debitó los ¢80.000 de mi cuenta. Luego de seguir el debido proceso con la Mutual Alajuela, me manifestaron que debía interponer la denuncia ante el OIJ para pedir la grabación de las cámaras porque, según Scotiabank (dueño del cajero), yo sí había sacado el dinero. Señores de Scotiabank, no obliguen a sus clientes a pasar por este calvario para recuperar lo que nos pertenece y tanto nos ha costado.