Compré una lavadora y una secadora en la tienda Gollo de Zapote. Solicité una visita que cubre la garantía, pero el técnico no resolvió el inconveniente y dijo que, si no se arreglaba el problema, volviera a llamar. Hice nuevamente la solicitud y, en esa oportunidad, el técnico verificó un fallo en la tarjeta de control de tiempo y temperatura. No obstante, no han decidido si cambian la secadora o lo dañado.