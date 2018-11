Hace más de dos meses contraté el servicio de televisión e Internet de Cabletica. El técnico llamó para hacer la instalación el 31 de agosto, pero no llegó a la hora acordada. Luego, me dijo que el trabajo estaba hecho, pero se equivocó de casa, que cancelaría la orden y yo debía solicitar la devolución de los ¢39.450 pagados. Aún estoy a la espera del reembolso, y me cobraron $75,20 más de mi cuenta sin explicar por qué. Durante estos dos meses he llamado muchas veces a Cabletica, pero nadie me da una respuesta satisfactoria. ¿Cuándo me devolverán el dinero?