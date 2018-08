Como un cliente de segunda categoría. Así me han hecho sentir en Cabletica. Promocionan fuertemente las nuevas velocidades en Internet y a quienes somos sus clientes actuales nos ofrecen un supuesto aumento en la velocidad, el cual, desde el 2 de agosto, trato de conseguir mediante la página en Internet, pero no funciona. Los localizo por chat, llamada y no me dan una respuesta concreta. Eso me desmotiva. ¿Cómo es posible que uno pague hasta seis meses por adelantado y lo traten como cliente de segunda categoría?