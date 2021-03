Qué podemos esperar en marzo si no obligan a la población al uso de mascarillas. Los costarricenses deben ser conscientes de que la pandemia la tenemos encima y si no acatamos las medidas sanitarias volveremos a tener un repunte más fuerte que en los meses anteriores. La mascarilla debe ser obligatoria para toda la población y cobrar una multa a quien no la use.