Los choferes de la empresa de buses que presta servicio en barrio México no respetan las esquinas. Si están frente a la iglesia Claret, no dejan los 10 metros de ley, se estacionan como quieren, impiden el paso de los vehículos en la esquina frente al templo, no dejan pasar a los peatones, no queda visibilidad para cerciorarse de si viene otro vehículo, ni para estacionar el auto en el garaje. Otras veces, se parquean encima de la acera y ahí sí que no puede pasar nadie, deben tirarse a la calle, con el consecuente peligro de ser atropellado por alguno de los vehículos que pasan por esa avenida. Eso es de todos los días.