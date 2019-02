Es penoso enterarse, como costarricense, de que en política internacional Relaciones Exteriores se apunta al seguidismo (Cartas, 6/2/19). Mal hace este país (sin ejército, autoproclamado en neutralidad perpetua, respetuoso del derecho de no intervención, etc.) en unirse a un grupo de países en donde hay alguno que no descarta la intervención armada en vez del diálogo. Lo de la ayuda humanitaria es solo un pretexto: lo de Guaidó es un golpe de Estado, se mire como se mire. En cuanto a Palestina, ¿por qué Costa Rica no puede, por iniciativa propia, sin seguidismo, encabezar en la ONU la ayuda humanitaria donde es realmente necesaria? Recordemos la responsabilidad de la ONU al dividir el territorio a favor de Israel (1947) sin previa consulta a sus habitantes palestinos ni a sus vecinos árabes. De aquellos polvos, estos lodos.