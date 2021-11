Cartas a la columna: Burla a los ciudadanos

Si Harllan Hoepelman fuera un trabajador del sector privado y usara el celular para jugar en horas laborables, lo habrían despedido sin responsabilidad patronal.

Como es diputado, puede burlarse del pueblo, ofrecer disculpas después y prometer no volver a hacerlo. Acciones como estas revelan en manos de quienes está nuestro querido país. En la de gente que llega a esas posiciones para beneficiarse y no para contribuir.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Actitud inexplicable

Un candidato a diputado por el Frente Amplio viajó a Nicaragua como presunto observador de las elecciones, que, como casi el mundo entero sabe, fue una farsa electoral para la cual Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo aprobaron una ley a su medida para condenar a la oposición bajo cargos espurios de terroristas y antipatrióticos, con el fin de encarcelarlos.

¿Dónde tiene la mente? ¿Será ignorancia, servilismo o ambas? Causa tristeza ver a un costarricense defendiendo lo indefendible, a un gobierno déspota que viola los derechos humanos, una dictadura despiadada que ha encarcelado a gente inocente y buena, porque sabe que en unas elecciones libres y democráticas habría perdido.

Es una dictadura igual o peor que la de Somoza. Que nunca una persona como esta llegue a ser diputada.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Agradecimiento

Felicito al personal de la clínica de San Pablo de Heredia, Coopesiba, y muy especialmente al Dr. Fabrizio Montenegro Muñoz, por ser tan especiales en sus atenciones cuando lo necesité. Su gran calidad humana, espíritu de servicio, amabilidad y conducta médica son incomparables.

Orlando Marín Hernández, Heredia

Código QR

Seguí las instrucciones del Ministerio de Salud para obtener el código QR, pero el sistema indica que los datos no coinciden. Utilicé otro método, el cual consiste en enviar la información a la cuenta de correo para ese fin; sin embargo, el mensaje me es devuelto con la indicación de que el recipiente está lleno y debo intentarlo en otro momento.

El aparato público no es ni tan siquiera de regular para abajo, sino pésimo, cuando de trámites de este tipo se trata. No podré ingresar a los lugares incluidos en la restricción si no tengo el código.

Cuando estén listos para que el procedimiento sea posible efectuarlo sin trabas, avisen. Por ahora, es tiempo perdido.

Juan Carlos Mora Molina, San José

Cortes de agua

El recurso hídrico es importante para todos y procuramos el halago por la pureza y el fácil acceso que tenemos al agua, ya sea porque nos la provee Acueductos y Alcantarillados o una Asada.

Lo bonito deja de ser bonito cuando sin decir nada cortan el suministro por un tal mantenimiento a las tuberías o en los tanques de almacenamiento.

Los vecinos del distrito de Mata de Plátano, del barrio Jaboncillal y alrededores sufrimos los cortes todos los días a las horas menos apropiadas, durante la noche o durante el día. Mientras tanto, debemos buscar la manera de solventar el faltante de agua.

Son constantes las quejas y los reportes. Estamos cansados.

Christian Villaplana Garita, Goicoechea

Elecciones clave

Sin desmerecer la importancia de la democracia Argentina, no se puede negar que las elecciones legislativas son clave para cerrar un ciclo o dejarlo abierto para siempre.

No se trata de buenos y malos, sino de pensamientos diferentes que pueden destruir o construir por el odio de unos contra otros. No se puede permitir que la principal motivación sea ese sentimiento tan perverso de votar para hacer daño en lugar de hacerlo por el bienestar general.

Cada voto es un apoyo a la libertad si se da dentro de un verdadero ambiente democrático. En Argentina, se puede reafirmar el concepto con un voto consciente y teniendo por delante algo mejor para todos.

Gustavo Halsband Leveratto, San José