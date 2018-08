Debido a eso, lo intenté por tercera vez y ya no apareció el aviso. Supuse que la transferencia había sido efectuada. Sin embargo, al consultar la cuenta, me aparecen debitadas tres transferencias. Como el cliente no puede demostrar lo sucedido, en caso de que a alguien le ocurra lo mismo, lo recomendable es consultar de inmediato el saldo de la cuenta para verificar si el sistema transfirió el dinero. Es mejor desconfiar del aviso.