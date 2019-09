El jueves 19 de setiembre fui a pagar una deuda al Grupo Monge con un cheque de gerencia y el empleado adujo que debía esperar tres días hábiles para acreditar los fondos. Pasaron los tres días y me pidieron esperar más porque el trámite es lento. Lamentablemente, el monto del cheque era considerable, pues el banco escribió mal un número, por lo cual el funcionario indicó que no me devolverán ese dinero. Llamé a servicio al cliente y tardaron 25 minutos para atenderme, no sin antes cortar la llamada en cuatro ocasiones. Cuando me respondieron, pedí hablar con un encargado y fue imposible. Solicité un correo para enviar la queja y me dieron uno no registrado.