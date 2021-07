Cartas a la columna: Beneméritas de la patria

La Asamblea Legislativa declaró beneméritas de la patria a 14 prestigiosas mujeres. Ellas enriquecieron la vida, la cultura y la historia del país con sus contribuciones personales a la ciencia, la salud, la educación, las bellas artes, las leyes y la política. Conquistaron espacios en ámbitos diversos, y estuvieron presentes en librerías, aulas, escenarios artísticos, laboratorios científicos, centros médicos y actividades políticas, así como también en el Congreso y otras instituciones públicas.

En su diario vivir, debieron derribar muchas barreras y desafiaron los códigos sociales de género. Demostraron que las cualidades y funciones atribuidas tradicionalmente a la mujer no eran un obstáculo para seguir sus propios derroteros; más bien, el hecho de «ser mujer» sirvió a cada una de ellas de inspiración para tratar de construir un país mejor para las futuras generaciones.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Práctica insostenible

La agencia espacial despega sin rumbo y presupuesto. Es hora de que los diputados dejen de crear instituciones que no tienen fuente segura para su sostén económico y que lo único que hacen es incrementar el déficit fiscal. Hay casi 400 instituciones estatales y por lo menos la mitad no justifica su existencia. Dejen de crear elefantes blancos que solo sirven para más gastos insostenibles.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Castigo económico

Me parece una barbaridad el cobro de ¢300 por cada retiro que exceda lo que el Banco Nacional fija al mes. Los clientes no deberíamos estar condicionados a que nos limiten el uso, y, en mi caso, por cuestiones laborales, debo utilizar los cajeros automáticos en diferentes ocasiones durante el mes. Se supone que en el cobro de la tarjeta y la anualidad esos montos están cubiertos.

El domingo, en el cajero de Heredia, afortunadamente tenía un poco más de ¢2.000, pues el cajero dedujo los ¢300 al retirar dinero, y el saldo me quedó apenas para tomar los ¢2.000. Aunado a esto, la llamada al Banco, con la esperanza de hallar solución, cuesta más que los ¢300; sin embargo, la respuesta fue que me dirija a la plataforma y yo no tengo tiempo para ir.

La cifra quizás sea simbólica para ustedes del Banco Nacional, pero para un trabajador, por la difícil situación económica, esos ¢300 significan mucho, sobre todo si sucede en varias ocasiones. Su doble discurso de ayudar a quienes emprenden y ofrecer oportunidades a quienes las necesitan se ve opacado por políticas como la descrita, pues para los pobres cada colón cuenta.

Alejandro Ortiz Quirós, Heredia

Interiorizar la crisis

Me causa contrariedad escuchar a gente (directores de medios, epidemiólogos y otros) insistir en que se mantengan las restricciones no obstante los problemas para la producción, los trastornos en la cadena de suministro y la economía. No interiorizan la situación que se vive, ya que son 458.000 los desempleados y 929.000 las personas en la informalidad.

Las medidas eficaces para contener la pandemia son el uso correcto de la mascarilla, la distancia física y el lavado de mano, más la vacunación completa. No así la restricción vehicular, como insisten el gobierno y sus acólitos. Lo que realmente produce los contagios es la apertura de centros sin la debida supervisión y las reuniones clandestinas.

La población ha cumplido las medidas de prevención, salvo un pequeño porcentaje de personas que ha contravenido las restricciones, lo que origina los brotes pandémicos.

El gobierno debe responder sin más demora a los productores, comerciantes y otros grupos de trabajadores que piden desesperados la eliminación de las restricciones vehiculares para activar la producción. El reclamo debe ser atendido con urgencia para solventar las necesidades del país.

José Rugama Hernández, San José

Nómadas digitales

La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la ley de nómadas digitales. Para quienes trabajamos en turismo, es una excelente opción para reactivar la decaída industria, pues se otorga una serie de incentivos y procura atraer trabajadores remotos extranjeros.

Costa Rica es un reconocido destino turístico, pero me preocupa que no todo el territorio nacional posee la conectividad que requieren los internautas, herramienta básica para su trabajo por su enorme dependencia de la red.

Es necesario que Fonatel cumpla con las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y nos preparemos para que este nuevo paradigma laboral sea aprovechado en el país entero.

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari