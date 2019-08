Este martes me presenté a declarar el IVA, acorde con los nuevos plazos establecidos. Por haberme desinscrito a principios de julio, me tocaba solamente confeccionar una declaración informativa, ya que no tuve movimientos financieros. Sin embargo, en la oficina de fiscalización de Cartago, donde reciben a las personas para este trámite, el funcionario me indicó que no aparezco en la lista de contribuyentes, por tanto, no debo declarar.