Cartas a la columna: BCR y su falta de respuesta

Hace siete meses me realizaron un fraude con mi tarjeta de débito, desde entonces he llamado en ene cantidad de ocasiones y siempre me dan largas. Me indican que el caso está en revisión o que ya me van a hacer la devolución, o bien, en otras ocasiones que el encargado me va a llamar, cosa que nunca ocurre.

Mi trámite es por “contracargos”, usaron mi tarjeta (gemeleada) en una tienda y el BCR no me resuelve nada, cuando establecen un periodo de 120 días como máximo. Que falta de seriedad, que falta de servicio para resolver problemas que no fueron culpa del cliente, sino de su mala seguridad bancaria, pero, sobre todo, es una falta de respeto al dar diferentes respuestas al cliente que solo reclama lo suyo, donde creyó estar seguro y no lo fue.

Adriana Madrigal Monge

Zapote, San José

Sugerencia Copiado!

Si los diputados están tratando de mejorar su reglamento, se debería establecer que no pueden declararse como independientes, pues fueron elegidos por los costarricenses. O renuncian o se aguantan a sus compañeros de bancada. Nada de hacer gastos al cambiar de curul.

Miguel Bernardo Calvo Solís

Tilarán, Guanacaste.

Herida abierta Copiado!

Cosas sin precedentes en la democracia más sólida de Latinoamérica que creíamos no pasaban acá, porque solo los dictadores toman acciones contra los medios, la libertad de expresión y la empresa privada. Pero esto se veía venir desde que Rodrigo Chaves habló con ese tono autoritario. ¡Tan eficiente el Gobierno al cerrar Parque Viva! Estuve ahí hace un mes. Concierto lleno en el anfiteatro. Tres salidas y un inmenso parqueo localizado entre varios potreros, lejos de casas. La salida fue ordenada y pronta.

Hace más de un año se anunciaba una ruta directa desde la 27 a cuatro carriles. El “problema” estaba en ruta de solución, pero querían llegar con candado. Lo más preocupante es la cantidad de gente que aplaude y ofende en redes sin entender (espero) lo que esto significa. Es un irrespeto al poder viniendo de quien lo perdió en el Banco Mundial y vino a CR a buscar más, porque claramente lo disfruta. Quizá nuestra institucionalidad aún nos proteja, pero la herida en el sistema está sangrando.

Luz Ariana Chaves Ching

Guápiles, Limón

Desapercibidas Copiado!

Creo firmemente en la libertad de prensa y sus denuncias, no voy a opinar si la prensa es canalla o no, he sido suscriptor de La Nación por años y ahora la compro todos los días y hay algo evidente. Solo las malas noticias contra el Gobierno hacen eco, las cosas buenas nunca se ven. Solo un ejemplo, con el problema de las inundaciones en San Carlos, dos puentes destruidos fueron reemplazados en dos días, eso es grandioso, cuando siempre ha prevalecido la ineficiencia y tramitología. Para mí esto es una gran noticia y no vi que le dieran ninguna importancia.

Henry Martínez Gallo

Carrillo, Guanacaste

Misma queja Copiado!

Quiero sumarme a la queja de varias personas relacionada con el mal servicio que nos brinda Cabletica (ahora Liberty), por el irrespeto y arbitrariedad con nosotros, sus clientes, al venir cancelando, paulatinamente, canales de televisión en los últimos meses, sin brindar explicaciones y sin ofrecernos otras alternativas a cambio.

Yadira González

Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.