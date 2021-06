Es un problema monstruoso. Mientras el gobierno solicita préstamos a los grandes bancos, se presentan estas, no sé cómo llamarlas, porque hasta que un tribunal no dicte sentencia no puedo calificarlas. ¿Con qué credibilidad van a prestarnos hoy o en el futuro? Los tres poderes de la República deben actuar con mano dura y tomar acciones para que en el futuro no sigamos así, pidiendo prestado, porque lo pagamos nosotros, los ciudadanos, con más impuestos, y persistirá lo que está sucediendo.