He recibido correos en los cuales me indican que dan por cerrado mi caso porque, de acuerdo con un supuesto estudio llevado a cabo, yo realicé las compras, lo cual no es cierto. Yo mismo hice la investigación y nadie del BAC Credomatic ha querido ir a solicitar los videos en los cuales podrán constar que no soy yo la persona que efectuó las compras por un total de ¢1,5 millones.