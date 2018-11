Es increíble que la gente a esta altura no entienda que la probabilidad de que salga el acumulado no va a disminuir nunca, siempre será de 1/50. La Junta de Protección Social (JPS) sacó la nueva modalidad de juego para que la gente compre la navideña. Además, la Junta cerró 10 puestos de venta clandestina de tiempos, pero no enfrenta a las grandes bancas de tiempos clandestinos. Es hora de que el gobierno aterrice.