El jueves 5 de julio hice un reclamo con copias de todos los recibos en las oficinas de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Goicoechea por cobros duplicados de agua. Le he escrito al contralor de Servicios de la institución y me remite a unos números de teléfono que nadie contesta. Necesito me aclaren qué ha pasado con mi caso y me den respuesta. El miércoles de la semana pasada se cumplieron los 10 días hábiles y no me han comunicado nada ni por correo ni por teléfono.