Desde octubre del 2019, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no me envía por correo las facturas electrónicas de los servicios de celular pospago, Internet, cable y teléfono fijo. Todos los meses debo llamar para que lo hagan. También, ha habido altercados debido a los montos de facturación por servicios pagados o no hay claridad en el periodo de cobro ni la fecha de pago.