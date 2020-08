El 5 de agosto me hospedé en el hotel Margaritaville Beach Resort Costa Rica, donde a mi vehículo le cayó una rama de un árbol y personeros del negocio me dijeron que se harían responsables porque su póliza cubría la reparación, pero no he tenido respuesta. Yo pude haber utilizado mi seguro si desde el minuto uno me explicaban que no iban a responsabilizarse, y ya tendría mi auto reparado.