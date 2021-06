Me pidieron el certificado expedido por una clínica donde me hayan tratado, lo conseguí, y aun así me dijeron que debía estar pendiente de los lugares donde estaban vacunando para que acudiera a alguno de ellos. Mi esposa está en la misma situación. Soy un asegurado con 442 cuotas y pago casi ¢90.000 de seguro al mes, pero la burocracia y la falta de claridad me impiden la administración de las dosis contra la covid-19.