Yo pagaba mensualmente ¢12.000 de agua el año anterior; sin embargo, en diciembre, la factura aumentó a ¢25.000 y en enero del 2021, a ¢52.000. Me personé en las oficinas de Desamparados y, luego, mediante una revisión en mi casa, determinaron que no hay fugas, el consumo cobrado es correcto y no saben si algún arreglo incrementó el gasto. En febrero, la factura ya está en ¢48.000, es decir, con seguridad se mantendrá en ese monto. En mi casa hay menos personas que el año pasado. Me proponen cambiar el medidor, porque el actual tiene muchos años y ese hecho puede alterar la medición. Si no pago me cortan el agua, entonces, ¿qué hago? Los problemas del AyA siguen.