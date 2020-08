Falta coordinación entre las instituciones del Gobierno. Tengo la cédula vencida desde mayo. Según el Registro Civil, se me prorrogó hasta febrero del 2022, pero el Ministerio de Hacienda no se ha enterado y por esa razón no puedo ingresar al portal ATV para pagar la renta mensual porque el sistema indica que tengo la cédula vencida.