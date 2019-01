Me pasó a mí y a miles de costarricenses que veníamos de las vacaciones de fin y principio de año. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sin avisar, cerró el puente sobre el río Tárcoles el viernes 4 de enero, uno de los días de más tránsito por el regreso a San José. Cerraron de 8 de la mañana a 5 de la tarde para arreglar cuatro huecos que tenían meses de estar ahí, es decir, no era una emergencia, era un arreglo rutinario que pudo hacerse en la noche o un día que no fuera fin de semana.