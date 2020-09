El 1.° de agosto un cajero ATH me rebajó de la pensión ¢100.000 de mi cuenta en el Banco Popular. Como era semana de cierre (martillo) el martes 4 de agosto hice el reclamo en la sucursal de Hatillo. Quien me atendió me informó de que en el lapso de 22 a 30 días iban a reintegrarme el dinero. Como no tuve respuesta, el 3 de agosto llamé para averiguar qué había pasado y se me indicó que debía esperar no 22 ni 30 días, sino 120. Deberé pasar todo ese tiempo sin dinero, si nadie del Banco Popular soluciona el problema.