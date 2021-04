Fui en dos ocasiones a la consulta externa de Odontología de la clínica Jiménez Núñez en el 2020 y por la situación de la covid-19 me informaron de que no atendían bajo ninguna circunstancia. Lo consideré razonable. En una clínica privada, cumpliendo las medidas preventivas, he sido atendida con mucho profesionalismo y empatía.