No estoy conforme con el servicio al cliente de la tienda Artelec y la información que brindan es insuficiente. Tampoco me contestan los correos. Por el WhatsApp tardaron, en promedio, un día para enviarme la imagen de un recibo. Pese a efectuar el pago en la fecha indicada, no revisan los depósitos que ingresan a sus cuentas bancarias. Eso causó que servicios de cobranzas me llamaran para recordarme de un pago ya realizado.