Gracias al arte no solamente disfrutamos de lo que es agradable a la vista o al oído, sino también del valor simbólico, social e histórico; en esta ocasión me refiero al arte enfocado en el dibujo, la pintura y la escultura. El problema es que si no tenemos la experiencia de ver o leer sobre estas obras y sus artistas, nos estamos perdiendo de una parte que conforma la cultura de nuestro país.