En diciembre recibí una llamada de Telecable para ofrecerme el cambio a fibra óptica. Me la describieron como lo mejor de lo mejor y, lamentablemente, acepté el servicio. Es una pesadilla porque no ha habido un solo día en que no me quede sin Internet. Lo que me molesta es que para llamar hay que disponer de, por lo menos, una hora. En muchas ocasiones contestan, pero se interrumpe la comunicación.