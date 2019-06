Se ha despertado cierta polémica por la reelección del magistrado Paul Rueda de la Sala Constitucional. Ciertos sectores, en especial de la prensa, deben entender que a Rueda se le venció su periodo constitucional. No se está discutiendo una destitución. Les corresponde a los diputados reelegirlo o no y, por supuesto, ellos harán una valoración basados en las sentencias que haya emitido. Espero que rechacen la reelección porque Rueda mandó a la pobreza no solo a Puntarenas, sino también a las demás provincias costeras y no tomó en cuenta la Convención de Viena antes de votar a favor del matrimonio entre homosexuales. No hay duda de que debe irse.