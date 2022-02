Cartas a la columna: Aplicación de la ley

Es del todo injustificable que los diputados se ausenten del trabajo con solo presentar una carta, alegando razones de salud y sin que medie ningún documento médico.

El resto de los trabajadores se ven obligados, muchas veces a presentarse a laborar enfermos, porque de lo contrario, se les rebaja un día de salario y Dios nos libre de una incapacidad, porque es tan grande el rebajo salarial, que obliga a los trabajadores a rechazar ese derecho. Igualdad señores, eso es lo que necesitamos.

Ana Victoria González

Alajuela

Estado de aceras

Sería de interés nacional un reportaje sobre las aceras en los diferentes cantones del país. Realmente es una vergüenza su estado y, en muchos casos, su inexistencia. Preocupa además, ver cómo dueños de propiedades invaden la zona de la acera sin ningún reparo. San Pablo y otros muchos cantones son ejemplo de tal desastre.

José Quintana Ch.

Tibás

Apoyo a Alvarado

Me uno al comentario de Marjorie González Gómez, sobre el cero reconocimiento que se le ha dado al presidente Carlos Alvarado. Me uno también al de José Luis Arce y al de Jenner Alfaro. Todo lo dicho por ellos es lo mismo que yo creo. Me siento muy orgullosa de nuestro presidente, aunque yo no voté por él, pero si un día fuera candidato de nuevo, lo apoyaría muy feliz. Espero que la historia le dé el reconocimiento que, ahora, las voces del odio le niegan.

Adela Saborío Sedo

Alajuela, cantón central

40 días después

Contraté los servicios de TeleCable, pagando de forma anticipada, pues la vendedora me aseguró que sí había cobertura. Cuando el técnico llegó a instalar el servicio constató que no era posible, por lo que suspendió el contrato.

He enviado correos, he realizado llamadas telefónicas y le he escrito a la vendedora para que me reintegren el dinero y hasta la fecha nada. Con la competencia cada vez más eficiente en telecomunicaciones, fue un error escoger la opción de TeleCable.

Marco Vinicio Marín Navarro

San José

Protesta en Ebáis

El miércoles 23 de febrero, nos presentamos al Ebáis de Curubandé, de Liberia, quienes teníamos cita médica o quienes iban a vacunarse, también con cita, pero no se presentó ningún funcionario de la CCSS ni hubo una sola llamada que nos dijera que no habría servicio.

No sé qué excusas tienen para no haberse presentado, pero es una falta de respeto al asegurado y a quienes estuvimos ahí desde buena mañana, algunos con permiso de su trabajo y otros que pidieron vacaciones para estar, puntualmente, en la cita.

Juan Santiago Quirós Rodríguez

Liberia, Guanacaste

BCR inaccesible

En días recientes intenté comunicarme con el BCR para gestionar una cita de renovación del pasaporte. El servicio es absolutamente ineficiente, dado que solo tienen contestadoras preprogramadas —en su mayoría con opciones sin sentido—, siendo además, prácticamente imposible comunicarse con un asesor de servicio al cliente.

Además, el sistema de correos automatizados refiere al usuario a una línea 800, también con opciones preprogramadas, que en nada responden a las expectativas y necesidades de las personas usuarias. La inteligencia artificial puede ser muy útil, siempre y cuando, sea utilizada de manera diligente.

Ojalá este tipo de trámites puedan ser redireccionados a instituciones más competentes y con la capacidad instalada requerida para brindar una atención básica al usuario.

Harold Hütt Herrera

Mora, Ciudad Colón

Carreteras y corrupción

Viendo y sufriendo por el deplorable estado actual, físico y estético, de nuestras carreteras. Lamento el mensaje final de nuestros gobernantes: “Con corrupción la cosa funciona, hay bacheo y limpieza, sin corrupción todo se detiene”. Da la sensación de que nos quieren imponer un castigo ejemplarizante para que cerremos nuestras bocas y aceptemos lo que no es correcto.

Roberto Castillo Oreamuno

Barreal de Heredia

Cartas por WhatsApp

