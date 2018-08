Nada se logra con tener cámaras de vigilancia en muchos lugares de San José y las provincias si las imágenes no captan, por el ángulo de enfoque, la placa de un vehículo. Los costarricenses deben ayudar a dar información confidencial, pues se sabe que más de un mirón observa el delito, pero no tiene la malicia de apuntar la placa, las características del vehículo involucrado y no da parte inmediato mediante el número 1176, el cual es gratuito y discreto con la denuncia.