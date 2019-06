Al comprar un paquete vacacional a la empresa Holiday Breeze CR, entregé un monto inicial. Como debía consultarlo con mi pareja, acepté porque me aseguraron, y así quedó estipulado, que tenía derecho a rescindir del contrato en los siguientes cinco días hábiles. En efecto, tuve que pedir el reembolso y han pasado tres semanas, no han anulado la compra y me citaron para ver mi caso con un abogado.