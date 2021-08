Cartas a la columna: Anarquía en Rohrmoser

En las cercanías del parque del Café imperan el desorden e irrespeto de las zonas establecidas para estacionar vehículos por conductores que van a realizar trámites en la oficina del Acnur y la Fiscalía de Pavas, en calle 80.

Si bien algunos servicios son esenciales para la ciudadanía, es inconveniente que se les conceda operar en zonas naturalmente residenciales. Si la Municipalidad de San José va a otorgar este tipo de permisos, debería por lo menos fiscalizar que no generen perjuicios a los contribuyentes.

Me pregunto qué pensará Johnny Araya de que en la esquina donde se levantó la torre Elysian Nunciatura, en calle 76, haya desaparecido la acera y que en su lugar ahora se encuentre el acceso de vehículos al «lobby» del edificio. ¿Cuáles funcionarios otorgaron los permisos y supervisaron la obra?

Rodolfo J. Montes de Oca Lugo, Rohrmoser

Justicia desigual

Yo me siento algo desorientada. Cuando era joven, hace como mil años, me enseñaron que había tres cosas que hacían más graves los actos violentos, sobre todo si terminaban con la vida de una persona. Estas tres cosas eran: premeditación, alevosía y ventaja. No sé ahora qué significado les dieron los jueces a esos términos en el caso de Allison Bonilla.

Me preocupa mucho pensar que se juzga con más clemencia un crimen si es de un hombre contra una mujer. Siento una gran tristeza. Sería un tremendo retroceso de nuestra cultura, de la cual tanto alardeamos.

Ana Piza Escalante, Heredia

Cambio educativo

Tuve el placer de ser educadora hace muchos años y en diferentes centros educativos. En ellos siempre se estaba vigilante a cualquier daño a la infraestructura, ya fueran los techos, el cielorraso, las canoas, la pintura, las ventanas, las puertas, la instalación eléctrica, etc.

Los docentes, los padres y madres de familia y personas de la comunidad nos preocupábamos por que el centro educativo siempre estuviera en las mejores condiciones para nuestros estudiantes.

No es posible que sean tan descuidados y no puedan tapar una gotera para que no se arruinen los techos, o bien, tapar algún hueco para que las palomas no aniden y echen a perder el cielorraso, o que una canoa se suelte y termine cayéndose.

Todos los centros educativos cuentan no solo con presupuesto para dar mantenimiento al inmueble, sino que existen las juntas de educación, que deben estar vigilantes de los diferentes edificios, así como la junta de padres.

¿Qué les pasa? Últimamente se ven centros educativos arruinados porque nadie se toma la molestia de hacer un remiendito, de pegar un clavito, poner una ventana, de dar una mano de pintura o de buscar o contratar a alguna persona del lugar para que ayude en la tarea.

Así, que no entiendo ni sé cómo explicarme el descuido tan pavoroso que se evidencia en diferentes centros educativos del país.

Carmen Castro Salazar, San José

Entrega de recetas

Me preocupa ver que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) moderniza los sistemas de entrega de recetas en las farmacias de clínicas y Ebáis sin pensar en los pacientes que no cuentan con teléfono celular o tienen dificultades para utilizarlo.

Dichos procesos incluyen complicaciones que muchos adultos mayores encuentran difíciles de resolver. No para todas las personas es sencillo enviar un mensaje de texto o por circunstancias personales no pueden obtener ayuda con esas tareas. Creo que la CCSS debería mantener la dualidad de los servicios en las farmacias para atender a estas poblaciones.

Rosa María Acosta Ramírez, San Carlos

Pensión mínima

Qué fácil es para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ir quitando a los trabajadores la pensión, habiéndolos obligado a cotizar toda la vida, hasta dejarlos con una limosna. El gobierno le adeuda millonadas y nada pasa, pero los mortales no pueden atrasarse ni un día. En los hospitales, por un día, cobran como si fueran cinco estrellas.

La CCSS aplica la ley del embudo a los que menos tienen, pero no toca a los miles de empleados ociosos, ni sus salarios, pensiones millonarias o pluses salariales.

Además, están los abusos que comenten los gobiernos, como bajar el precio de los marchamos, eliminar los impuestos sobre los combustibles, a lo cual se opone el presidente de la República. También, basta de corrupción, narcotráfico y sicariato.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela