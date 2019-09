Deposité ayer un dinero y cometí el error de no revisar bien antes de salir del banco, volví y la persona de la recepción me preguntó qué había pasado y quién me había atendido. Luego, fue directamente a buscar a la cajera, quien me atendió inmediatamente, resolvió el problema e incluso efectuó una gestión para eliminar la posibilidad de volver a incurrir en el error en el futuro.