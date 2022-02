Cartas a la columna: Ambiente de paz

Este domingo, a las 10 a. m., voté en el Liceo de Pavas con el orgullo de ejercer el derecho ciudadano. Es nuestra obligación participar en la fiesta democrática en un país democrático. En Costa Rica, elegimos sin avasallar opositores, sin inventar causas absurdas; elegimos y seguiremos eligiendo. El arduo trabajo del TSE es impecable.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

Factura desglosada

En diciembre del 2021 llamé a servicio al cliente de Claro para solicitar el desglose de mi factura telefónica con el fin de revisar unos datos. Me indicaron que la información no podían darla por teléfono, pero, dada mi insistencia, me harían el “favor” de consultar a un supervisor.

Como gran cosa, autorizaron un único mes, el cual ellos arbitrariamente escogieron, puesto que ni me preguntaron cuál necesitaba. Cuando les manifesté el mes requerido, respondieron que ya no podían hacer nada y que yo debía ir a la agencia a hacer la solicitud.

No desistí, y en lugar de ir a la agencia revisé la Ley 8642, sobre los derechos de los usuarios. Solicité por correo la información de nuevo, y cité la ley y los incisos correspondientes. Esta vez están atendiendo mi caso. Me hicieron lo mismo hace poco más de un año cuando, sin previo aviso, me cambiaron el plan de telefonía pospago.

Marianela Castro Barrantes, Liberia

Maltrato animal

Cada vez que se habla del juicio contra un hombre que lanzó un gato desde un sexto piso, pienso cuál fue el castigo para la persona que tomó el video y no trató de impedirlo.

Nuevamente, un grupo de jóvenes maltrató a un perro. Lo intoxicaron con drogas y grabaron un video donde se les ve burlándose del pobre animal y los efectos de la droga. Hasta que los jueces decidan imponer cárcel a estos delitos será imposible eliminar esta conducta delictiva.

Marjorie Camacho Calvo, Tibás

Calles de Escazú

En casa de ahorcado no se mienta soga. El viejo refrán deben haberlo adoptado los funcionarios de la Municipalidad de Escazú: como el alcalde es investigado y está suspendido, nadie repara las calles. ¿Qué culpa tenemos los vecinos para que también se nos castigue? Y eso que seguimos pagando impuestos como siempre.

Rodrigo Cedeño Gómez, Escazú

Pequeñas empresas

El físico Ilya Prigogine ganó un premio nobel. Su trabajo demuestra que cuanto más complejo es el sistema, mayor es la inestabilidad. Prigogine llegó a probar, matemáticamente, que para enfrentar los cambios se exige menos complejidad e ideas más sencillas.

Esto da crédito a quienes piensan que muchas ideas innovadoras proceden de empresas medianas o pequeñas. La personalidad simple y hasta ciertamente transparente del pequeño y mediano empresario permite superar la abrumadora ventaja económica de quienes dominaban una industria.

Hay investigaciones serias que demuestran lo eficientes que son las organizaciones pequeñas para enfrentar cambios repentinos en la situación del mercado. Estos modelos de negocios afloran cada día con más fuerza, como respuesta a una necesidad inminente de creatividad. Simplemente son quienes detectan que se puede trascender y también ganar.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Contrato con Riteve

No ampliar el contrato a Riteve y dejar el trabajo en manos de talleres podría prestarse para que el del taller del amigo dé por bueno el chequeo. El 3 de febrero, en una nota periodística en La Nación, se informó de que una investigación llevada a cabo por Wolfgang H. Schulz de la Universidad Zeppelin de Alemania, denota la importancia de Riteve para evitar accidentes y mitigar la emisión de gases contaminantes.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

Isabel Allende

La escritora Isabel Allende, quien dice moverse más en inglés que en español, dijo a CNN en Español, al referirse al lenguaje inclusivo, que mankind “no tiene traducción al español y que además excluye a la mitad de la humanidad”. Tal absurdo idiomático deja patente que no consulta los diccionarios, porque en ambos idiomas se concibe así al hombre como criatura humana: “Ser animado racional, varón o mujer” (DRAE). En inglés: “Los seres humanos de modo colectivo, sin referencia al sexo” (Random House Unabridged Dictionary).

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.