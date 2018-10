Hace días no se recoge la basura en mi barrio, pese a los casi ¢300.000 que pagamos, en mi casa, cada año por el servicio. Estamos a las puertas de diciembre y, como de costumbre, vendrán los recolectores a pedirnos su “aguinaldo” y a colocar adhesivos de colores para distinguir cuál casa les pagó y cuál no. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con los empleados que trabajaron y los que no.