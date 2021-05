En tan solo tres meses mi pago de cable a Tigo pasó de ¢28.000 a ¢33.000 y ahora a ¢38.000, con un número limitado de canales. Acepté los ¢33.000 porque hicieron una excepción durante seis meses. En abril me cobraron el doble y el problema se resolvió después de la publicación de mi carta a la columna. Trato de comunicarme con ellos por WhatsApp, y nada; por correo no contestan y los empleados del centro de llamadas no deciden. No me cambio porque confío en la empresa. Pero corregir es un tormento.