A finales de octubre compré en Altea varios artículos. El día que el transportista fue a retirarlos lo hicieron esperar cuatro horas porque no encontraban dos de ellos. El mobiliario finalmente no apareció. Llamé para preguntar qué sucedió y me indicaron que lo estaban buscando, que a manera de solución podían enviarme algo parecido o darme una nota de crédito. ¿Cómo van a vender algo que no tienen en existencia? No me parece que la empresa esté dando un buen servicio, en este caso se trata de la sucursal en Escazú.