La ciudad de Colima está en el Pacifico mexicano, cerca del puerto de Manzanillo, a dos y media hora de Guadalajara en bus. De ese lugar me llamó la atención que, aunque es una ciudad de más de cuatro millones de habitantes, nunca observé congestión de automóviles, el flujo es suave y constante. Ellos han ido construyendo pistas de circunvalación según crece la ciudad (tienen tres y hay una cuarta en estudio), los camiones no entran a la ciudad, antes de las esquinas colocan reductores de velocidad de poca altura, pero de unos dos metros de ancho, que no golpean y hacen que los autos lleguen lento al cruce, lo que los hace especiales para las esquinas peligrosas nuestras y los cruces del tren, entre otras medidas.