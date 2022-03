Cartas a la columna: Alerta educativa

Los resultados del Cuarto estudio regional comparativo y explicativo de la Unesco evidencian algunos vacíos relacionados con las habilidades para escribir de los estudiantes de tercer y sexto grado.

No es la primera vez que participan en pruebas de este tipo, por ejemplo, en el estudio del 2013, los estudiantes tuvieron un logro sobre la media regional en lectura, escritura y matemáticas de tercero y sexto, así como en ciencias de sexto, lo cual me llenó de orgullo. Sin embargo, los resultados, al menos en esta prueba del 2019 y los resultados en la evaluación FARO, no son tan halagadores.

Si bien debe tenerse en cuenta que los resultados en los diferentes estudios no son comparables por muestra, instrumentos y parámetros de calificación, deben ponernos en alerta, pues los estudiantes tienen problemas en la adquisición de conocimientos.

Carmen Castro Salazar, San José

Respuesta del INS

En atención a la carta publicada por Herbert Schlager Irias (23/3/2022), informamos de que las banderas en nuestros edificios se cambian constantemente. En la sede de Alajuela se cambió en abril del 2021; sin embargo, debido a las condiciones climáticas en la zona, la bandera sufrió daños, por lo que el cambio se hará cada cinco meses para garantizar el buen estado. Adicionalmente, fue reubicada por seguridad.

Kattia Campos Murillo, jefa de la sede de Alajuela

Pines de oro

El gasto en un pin de oro, por un valor de ¢182.000 para cada uno de los nuevos diputados, me asombra, aparte de la ya sobrecogedora mala maniobra de la gasolina que utilizan sin ninguna discreción. Con ese monto se pueden llenar necesidades prioritarias del pueblo. No más derroche.

Arturo Hernández Martínez, Tibás

Intervenir colegio

Pido a las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) que intervengan con urgencia el Colegio Rodrigo Hernández Vargas, de Barva de Heredia, para reparar las instalaciones e investigar aparentes irregularidades. Hay muchachos que desean estudiar, pero en esas condiciones es imposible.

Giovanni Castro Escobar, Heredia

Pesca de camarones

Después de la injusticia cometida contra las familias que trabajaban para la industria camaronera, hay que hacer las debidas correcciones. Se requiere un proyecto de ley que permita culminar la investigación que demostró lo mucho que se puede disminuir la captura incidental de especies, con la nueva red AA Costa Rica, que no se “arrastra” por el suelo marino, sino que se desliza a 25 centímetros del fondo.

Red que, a la vez, junto con otras prácticas, permitió aumentar significativamente la pesca de camarones que se estudiaron, pinky y fidel. De pesca de arrastre se evoluciona a pesca de fondo y se abre la posibilidad de obtener la certificación internacional.

Freddy Pacheco León, Heredia

Lotería ilegal

Al comprar productos de la Junta de Protección Social, si no resultamos favorecidos, aportamos a las obras en hospitales, asilos de ancianos y orfanatos que atiende la institución con sus ganancias.

Por otra parte, resulta casi increíble escuchar que la lotería ilegal capta miles de millones de colones y que estos van a manos de unos pocos, en algunos casos, extranjeros. La solución está en la Asamblea Legislativa hace mucho tiempo.

Quizá la respuesta no sea eliminar esas ventas, sino establecer regulaciones, como el pago del IVA, por ejemplo. Detrás de cada ventanilla de venta de tiempos ilegales hay muchos que viven de este ingreso. Por eso, habría que tomar en cuenta la parte humana. Es hora de actuar y los diputados pueden hacerlo.

Ricardo A. Bolaños Salas, Heredia

Cédula rechazada

Además de citas que tardan varios meses en otorgar, el sentido común constituye otra barrera para tener licencia. Me devolvieron del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en Cartago, porque según los funcionarios la cédula no está en buenas condiciones, pese a la legibilidad de los datos.

Mostré mi otra licencia, mi carné de trabajo y el del colegio profesional al que estoy incorporado, y tampoco fue suficiente. ¿Acaso no saben que el tiempo, la inversión y la necesidad de tener una licencia no debería depender de un rasguño que por cuestiones obvias puede tener un documento de identidad?

Anthony Redondo Rivera, Cartago

Cartas por WhatsApp

