Las tobilleras no sirven para nada, quien quiere las respeta y quien no, no. Lo más reciente es que ya no van a castigar el robo de celulares porque aducen que algunos lo dejan olvidado. Son cientos los teléfonos hasta de ¢600.000 robados en asaltos. No entiendo cómo se protege al delincuente y al ciudadano honrado y trabajador lo dejan en manos del hampa. La gente anda con miedo en las calles y en las casas es como estar en una cárcel con verjas y alarmas.