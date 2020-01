Cada vez son más indignantes las condiciones para cursar la carrera de Marina Civil en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quienes emprendimos acciones legales estamos experimentando ciertas situaciones que se han reportado, pero, hasta ahora, no he visto que se tomen acciones al respecto. El 12 de agosto del 2019, debí iniciar la última asignatura de mi plan de estudios, matriculé y pagué el monto total del curso, ya que me quitaron la beca por tener nueve años de estar estudiando (ha sido así porque abren pocos cursos cada semestre).