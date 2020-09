Como lo he hecho todos estos meses de la pandemia, para no exponerme al coronavirus, pagué el saldo de la tarjeta por medio de la cuenta IBAN del Banco Nacional, pero este último mes un funcionario me indicó que ya no podía hacerlo por teléfono, sino en forma personal, en una agencia del Banco, por tratarse de un crédito. Es una falta de consideración y cortesía hacia un adulto mayor.