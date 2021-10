Cartas a la columna: Alcahuetería electoral

La alcahuetería en nuestra democracia cada día está peor. De ser aprobado, el expediente 21836 autorizaría al TSE a adelantar un 40 % del financiamiento estatal a los partidos políticos en elecciones nacionales mediante el pago de pauta publicitaria en los medios de comunicación, sin necesidad de presentar garantías por si no alcanzaran el 4 % de los sufragios o, por lo menos, lograr la elección de un diputado, como es de prever en la mayoría de los casos.

En otras palabras, mucho de ese dinero va a la basura, en lugar de ser invertido en obras sociales. Además, es más trabajo para el TSE, porque debe hacer una distribución equitativa entre los 27 aspirantes a la presidencia. Estas regalías las votaron, como era de suponer, los partidos fracasados, FA, PIN, PAC, PRN y Paola Vega.

El vacilón de esta patraña es que por ningún lado se habla de las estafas. Podrían tener un poquito más de dignidad y legislar para que los estafadores vayan a la cárcel. Después de esta contienda electoral, tendremos más millonarios en Costa Rica a costillas del pueblo.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Cálculo electorero

Tenemos 27 candidatos a la presidencia. Hasta ahora, ni en entrevistas ni en los planes de gobierno, uno solo ha mostrado posiciones concretas contra los problemas que agobian al país: el enorme déficit fiscal arrastrado durante 15 años, causado por privilegios en la remuneración de empleados públicos; evasión de impuestos gigante y absurdas exoneraciones de impuestos; monopolios públicos y oligopolios a consecuencia de los cuales el país es poco competitivo.

El problema no radica en que sean muchos candidatos, sino en que no tienen sustancia ni ideas o, peor aún, no dejan ver su verdadera posición por cálculo electorero. No hablan claro al país. Al menos el presidente saliente tiene una posición y propuestas, como la agenda con el FMI, y ha sido franco en lo que se requiere, aunque algunas propuestas no las comparta, pero decidió ir por un camino serio para sanear las finanzas públicas.

Los candidatos, por otra parte, quieren engañarnos al no tomar posición y tampoco decir lo que hay que hacer. Ojalá seamos exigentes en las próximas elecciones y presionemos para que nos hablen claro, aunque la medicina sea amarga y haya que tragársela para volver a tener un país sano.

Ricardo Garita Murillo, San José

Libros, no armas

La educación se adquiere en el hogar, la escuela y los libros. «Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres», decía José Martí, poeta cubano. Las armas no son otra cosa que un símbolo de debilidad. A lo largo de la historia, las armas han sido una negación de la vida, pues no solo sirven para matar, amedrentar y asaltar, sino también para privar a la gente de la paz.

Solo deben portarlas autoridades con fines determinados por la ley. Lo que los pueblos necesitan para vivir seguros es educación de buena calidad, la cual se logra con mayor humanismo, papel y lápiz, computadoras y una amplia red de comunicación e informática. Decirle a un pueblo que debe armarse para combatir la problemática social es una convocatoria a la insensatez; es dinamitar los puentes de la paz social.

Miremos los frutos en Venezuela, a los defensores de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua o los de la Revolución cubana. Soñemos que en nuestra patria mañana habrá más libros que armas. Los sueños no se destruyen cuando nosotros somos nuestros propios arquitectos.

Álvaro Chaves Sánchez, Heredia

Certamen de belleza

Como nunca se ha visto, las elecciones presidenciales parecen un certamen de belleza, y lo ridículo es que hay candidatos que van por la segunda o tercera oportunidad, a sabiendas de que el país ya les dijo que no en el pasado. Hay abogados, médicos o cirujanos plásticos, que no saben lo que sería gobernar, pero su ambición puede más que la vergüenza de perder, de paso generan un gasto innecesario en la confección de papeletas, y aun así persisten.

En los debates, van cayendo uno tras otro, y los pocos que queden serán los candidatos con posibilidades de ocupar la silla presidencial.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Reducción en becas

¿Por qué nuestra Universidad de Costa Rica se comporta de forma tan insensible frente a la situación de los más débiles? A los becados que les adeudan tres meses, de sus mensualidades que oscilan entre los ¢50.000 y los ¢100.000, piensan deducirles el 50 % por razones presupuestarias. Eliminen o reduzcan otras partidas, pero no sacrifiquen a los estudiantes que gracias a sus ilusiones y sacrificio son la esperanza de un nuevo amanecer para ellos y sus familias.

La UCR debe actualizar las becas a valor de mercado y abandonar los montos fijos irrisorios, de cuatro o cinco años atrás. Den confianza y el mayor apoyo a estos baluartes costarricenses, que serán profesionales de gran altura y coraje, sabedores de tragos amargos, llenos de entereza y humildad para la humanidad.

José Paganella Herrera, San José