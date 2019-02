Esos esquemas de cobro tienen años de utilizarse en otros países, no es nada nuevo, más bien es elemental. El AyA sabe que un cambio cultural en parte requiere de medidas radicales, al igual que el uso del cinturón o el fumado en la vía pública; si no nos tocan el bolsillo, no hacemos caso. En mi posición de ciudadano vigilante de una adecuada institucionalidad, le pido al AyA actuar; el desabastecimiento es asunto de emergencia.