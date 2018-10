Apreciemos el tiempo juntos, es un momento en donde nuestras almas, dentro de este mundo afanado, encuentran tranquilidad y alegría por vivir. Espacios sencillos, pero no faltos de belleza, son como pequeñas pastillas para la felicidad. Cada inicio de semana me separo físicamente de esos instantes, hasta que llega mi esperado viernes, cuando regreso a casa. Así que me armé de paciencia, preparé mi almuerzo y me senté a esperar, nuestro encuentro era intangible. Éramos él y yo, quizá a unos 96 kilómetros de distancia. De esto se trata, valorarnos.