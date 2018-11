El 23 de octubre fui a la sucursal de Kölbi, cerca de Plaza del Sol, en Curridabat, a solicitar un plan Triple Play. Dijeron que en un máximo de 10 días lo instalarían. Venció el plazo y en Servicio al Cliente me comunicaron que la solicitud fue cancelada el mismo día que se hizo. De nuevo fui a la agencia y se inició un nuevo trámite. Pedí con insistencia que no fuera el jueves 15 de noviembre, pues no estaría, y ese fue justo el día en que llegaron. Reprogramaron para el martes 20 a las 8 de la mañana, pero no llegaron. Ahora espero que un ejecutivo se encargue del problema y lo resuelva.