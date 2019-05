Yo, personalmente, he recibido una cuenta por agua que muestra un consumo con un 20 % más que en los recibos anteriores, a pesar de haber sufrido cortes por la escasez. Creo que la Aresep o la Defensoría del Consumidor deberían actuar de oficio y obligar a esa institución a solucionar el problema de los medidores. No es admisible que la facturación de un servicio público no sea confiable