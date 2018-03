Al revisar mi estado de cuenta del Banco Nacional descubrí que Uber me cobró ¢32.000 por un viaje que no solicité. Me comuniqué con ellos hace varios días para que me dijeran cuándo y a dónde fue el viaje, pero no me contestan. Me dijeron por correo electrónico –única manera de comunicarse con la empresa– que en breve me responderían, pero aún estoy esperando.